La Policía demoró a cinco personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento fue
realizado pasadas las 14:30 horas, encontrándose por calles Rafela y Paysandú,
los efectivos divisaron a un joven llevando a su lado una motocicleta – marca
Zanella ZB 110cc.-, por lo que, al ser identificado de 28 años de edad, y
observar el rodado, el cual se encontraba violentado en su tambor de ignición,
siendo el rodado secuestrado y el joven demorado.
De igual forma, cerca de las
15:00 horas, cuando recorrían Avenida La Paz y calle Santa Cruz, donde
divisaron e identificaron a un joven de 26 años de edad, en cual se encontraba
observando el interior de los vehículos estacionados y al no saber justificar
su presencia en el lugar, fue demorado.
Por último, siendo las 16:00
horas, circunstancias en que se hallaban por calle Mercedita de San Martin y
Pasaje 160, demoraron e identificaron a tres jóvenes mayores de edad, quienes
causaban disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes de la zona.
Los demorados y el rodado
secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde
continuaron con los tramites de rigor.