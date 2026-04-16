jueves, 16 de abril de 2026

La Policía demoró a cinco personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

En la tarde de hoy 16-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, realizando sus labores de prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a cinco personas y secuestraron una motocicleta.

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 14:30 horas, encontrándose por calles Rafela y Paysandú, los efectivos divisaron a un joven llevando a su lado una motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.-, por lo que, al ser identificado de 28 años de edad, y observar el rodado, el cual se encontraba violentado en su tambor de ignición, siendo el rodado secuestrado y el joven demorado. 

De igual forma, cerca de las 15:00 horas, cuando recorrían Avenida La Paz y calle Santa Cruz, donde divisaron e identificaron a un joven de 26 años de edad, en cual se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados y al no saber justificar su presencia en el lugar, fue demorado.

Por último, siendo las 16:00 horas, circunstancias en que se hallaban por calle Mercedita de San Martin y Pasaje 160, demoraron e identificaron a tres jóvenes mayores de edad, quienes causaban disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes de la zona. 

Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde continuaron con los tramites de rigor.