martes, 28 de abril de 2026

La Policía demoró a cuatro personas en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 27-04-26, efectivos policiales de distintos Grupo Respuesta Inmediata Motorizada, en momentos de recorridas de prevención de ilícitos llevaron a cabo diversos procedimientos, donde demoraron a cuatro personas.

El primer procedimiento lo realizaron en horas de la tarde, cuando el personal del GRIM 2 se encontraba en inmediaciones de Av. Cazadores Correntinos y Av. Montecarlo, donde divisaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta realizado maniobras peligrosas, por lo que se procedió a su demora, tratándose de un joven mayor de edad, y al secuestro preventivo del rodado.

Por otra parte, efectivos del GRIM 3 procedieron a la demora de un hombre que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, además tras las primeras averiguaciones resulto que registraría pedido de captura.

Asimismo, nuevamente el personal del GRIM 2, en inmediaciones de calles Medrano y Ombú demoró a un hombre mayor de edad, que se hallaba merodeando la zona, observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad en vecinos.

Finalmente, en horas de la noche, personal del GRIM 1 demoró a un hombre que se encontraba observando vehículos estacionados en cercanías de calle Padre Borgetti Y Mariano Moreno, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continúan con las actuaciones de rigor.