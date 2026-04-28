La Policía demoró a cuatro personas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo
realizaron en horas de la tarde, cuando el personal del GRIM 2 se encontraba en
inmediaciones de Av. Cazadores Correntinos y Av. Montecarlo, donde divisaron a
un sujeto que circulaba en una motocicleta realizado maniobras peligrosas, por
lo que se procedió a su demora, tratándose de un joven mayor de edad, y al
secuestro preventivo del rodado.
Por otra parte, efectivos del
GRIM 3 procedieron a la demora de un hombre que se encontraba ocasionando
disturbios en la vía pública, además tras las primeras averiguaciones resulto
que registraría pedido de captura.
Asimismo, nuevamente el personal
del GRIM 2, en inmediaciones de calles Medrano y Ombú demoró a un hombre mayor
de edad, que se hallaba merodeando la zona, observando domicilios y vehículos
estacionados, generando intranquilidad en vecinos.
Finalmente, en horas de la noche,
personal del GRIM 1 demoró a un hombre que se encontraba observando vehículos
estacionados en cercanías de calle Padre Borgetti Y Mariano Moreno, quien no
pudo justificar su presencia en el lugar.
Todos los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se
continúan con las actuaciones de rigor.