La policía demoro a dos jóvenes y secuestró elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron luego de tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que en calle Bonastre y Rafaela habría un grupo de sujetos arrojando piedras hacia los vehículos y casas de la zona, por tal motivo los mencionados efectivos se dirigen al lugar, donde tras una recorrida divisan a dos sujetos, quienes al notar la presencia policial se alejan rápidamente del lugar siendo alcanzados metros más adelante, procediendo a su demora y posterior identificación, tratándose de dos jóvenes -menores de edad-, los cuales tenían en su poder un morral y dos gomeras.
Al respecto, estos jóvenes fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con los tramites de rigor.