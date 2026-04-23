jueves, 23 de abril de 2026

La Policía demoró a dos personas por merodeo

Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1 -G.R.I.M. 1-, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, lograron la demora de dos personas en distintos procedimientos.

El primer procedimiento, se concretó en la noche de ayer 22-04-26, alrededor de las 23:00 horas, cuando los uniformados demoraron a un joven de 25 años en la intersección de avenida Costanera General San Martín y calle 25 de Mayo, quien se encontraba observado los vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los transeúntes del lugar.

Posteriormente, en la madrugada del 23-04-26, cerca de las 03:30 horas, en inmediaciones de avenida Costanera General San Martín y calle Pellegrini, los efectivos demoraron a un hombre de 37 años, quien merodeaba entre los vehículos estacionados, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.

Al respecto, ambos demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias correspondientes.