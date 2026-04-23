La Policía demoró a dos personas por merodeo

El primer procedimiento, se
concretó en la noche de ayer 22-04-26, alrededor de las 23:00 horas, cuando los
uniformados demoraron a un joven de 25 años en la intersección de avenida
Costanera General San Martín y calle 25 de Mayo, quien se encontraba observado
los vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los transeúntes del
lugar.
Posteriormente, en la madrugada
del 23-04-26, cerca de las 03:30 horas, en inmediaciones de avenida Costanera
General San Martín y calle Pellegrini, los efectivos demoraron a un hombre de
37 años, quien merodeaba entre los vehículos estacionados, no pudiendo
justificar su presencia en el lugar.
Al respecto, ambos demorados
fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las
diligencias correspondientes.