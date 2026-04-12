La Policía demoró a dos personas, secuestró dosis de cocaína y una réplica de arma de fuego

El viernes 10-04-26, en horas de la noche, efectivos policiales dependientes del GRIM IV, momentos en que realizaban recorridas de prevención, en inmediaciones de Avenidas Armenia y Pomar observaron a dos sujetos merodeando y quienes, al notar la presencia policial, intentan evitar a los mismo acelerando su marcha, pero fueron rápidamente identificados y demorados, tratándose de dos mayores de 20 y 22 años de edad.
Posteriormente, tras efectuarle
el palpado de seguridad correspondiente, se logró observar que uno de ellos
poseía entre sus prendas una réplica de arma de fuego tipo cal. 9mm. Y además
06 dosis de sustancia de origen vegetal, por lo que se solicitó la colaboración
de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado,
quienes realizaron el correspondiente test orientativo el cual arrojo positivo
para marihuana.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional Quinta, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.