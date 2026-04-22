La Policía demoró a dos personas, registrando una de ellas antecedentes policiales

El primero de los procedimientos lo realizaron en la noche
de ayer, alrededor de las 23:45 horas, en inmediaciones de Avenida Cuarto
Centenario y calle Río Negro, cuando los efectivos observaron a un sujeto
mirando hacia el interior de viviendas de la zona, por tal motivo, se procedió
a la identificación y demora de un hombre de 32 años de edad, quien tras las
primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.
Por otra parte, en la madrugada de hoy, cerca de las 03:30
horas, en la intersección de calles Arequipa y Juan Manuel de Rosas, demoraron
a un joven de 19 años de edad. Quien se encontraba merodeando observando hacia
el interior de domicilios lindantes.
En ambos casos no se registraron elementos secuestrados, y
los demorados quedaron a disposición de la autoridad competente, continuándose
con las diligencias de rigor.