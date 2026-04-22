miércoles, 22 de abril de 2026

La Policía demoró a dos personas, registrando una de ellas antecedentes policiales

Personal policial pertenecientes al Destacamento San Marcos, encontrándose de recorridas de prevención por su jurisdicción a signada en distintos procedimientos, demoraron de dos personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron en la noche de ayer, alrededor de las 23:45 horas, en inmediaciones de Avenida Cuarto Centenario y calle Río Negro, cuando los efectivos observaron a un sujeto mirando hacia el interior de viviendas de la zona, por tal motivo, se procedió a la identificación y demora de un hombre de 32 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.

Por otra parte, en la madrugada de hoy, cerca de las 03:30 horas, en la intersección de calles Arequipa y Juan Manuel de Rosas, demoraron a un joven de 19 años de edad. Quien se encontraba merodeando observando hacia el interior de domicilios lindantes.

En ambos casos no se registraron elementos secuestrados, y los demorados quedaron a disposición de la autoridad competente, continuándose con las diligencias de rigor.