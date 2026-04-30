jueves, 30 de abril de 2026

La Policía demoró a seis personas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales pertenecientes a los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada, en la jornada de ayer y la madrugada de hoy, realizaron diversos procedimientos lograron la demora de seis personas, algunas de ellas registrando antecedentes policiales. 

El primero de los procedimientos, personal del GRIM 2, en horas de la tarde, procedió al secuestro de una motocicleta -marca Keller 110 c.c-, la cual era conducida por un joven de 20 años de edad, quien se encontraba realizando maniobras peligrosas.

Asimismo, alrededor de las 19:00 horas, los mismos efectivos demoraron a un hombre de 25 años de edad, quien se encontraba merodeando la zona y observando domicilios y vehículos, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.

Por otra parte, efectivos del GRIM 4, cerca de las 22:30 horas, tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la presencia de un sujeto que merodeaba en inmediaciones de calles Aguapey y Los Alelíes, por lo que se dirigieron al lugar, donde demoraron a un joven de 23 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones resulto registrar antecedentes policiales.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 23:30 horas, en otro procedimiento llevado por los antes efectivos mencionados, en inmediaciones de calles Los Tulipanes y Caá Catí, demoraron a un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados en el lugar, hallándose en su poder un arma blanca, la cual fue secuestrada preventivamente.

Finalmente, personal del GRIM 3, en la madrugada de hoy 30-04-26, cerca de las 00:30 horas, demoró a dos personas -una mujer de 41 años y un hombre de 29 años-, en inmediaciones de Avenida Ferré al 2900, quienes se encontraban merodeando la zona observando vehículos y domicilios, y tras las averiguaciones realizadas resultó que estos registraban antecedentes policiales.

Los demorados junto a elementos los secuestros fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor.