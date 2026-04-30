La Policía demoró a seis personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos,
personal del GRIM 2, en horas de la tarde, procedió al secuestro de una
motocicleta -marca Keller 110 c.c-, la cual era conducida por un joven de 20
años de edad, quien se encontraba realizando maniobras peligrosas.
Asimismo, alrededor de las 19:00
horas, los mismos efectivos demoraron a un hombre de 25 años de edad, quien se
encontraba merodeando la zona y observando domicilios y vehículos, no pudiendo
justificar su presencia en el lugar.
Por otra parte, efectivos del
GRIM 4, cerca de las 22:30 horas, tras una alerta del Sistema Integral de
Seguridad 911, sobre la presencia de un sujeto que merodeaba en inmediaciones
de calles Aguapey y Los Alelíes, por lo que se dirigieron al lugar, donde
demoraron a un joven de 23 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones
resulto registrar antecedentes policiales.
Posteriormente, siendo
aproximadamente las 23:30 horas, en otro procedimiento llevado por los antes
efectivos mencionados, en inmediaciones de calles Los Tulipanes y Caá Catí,
demoraron a un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente
el interior de los vehículos estacionados en el lugar, hallándose en su poder
un arma blanca, la cual fue secuestrada preventivamente.
Finalmente, personal del GRIM 3,
en la madrugada de hoy 30-04-26, cerca de las 00:30 horas, demoró a dos
personas -una mujer de 41 años y un hombre de 29 años-, en inmediaciones de
Avenida Ferré al 2900, quienes se encontraban merodeando la zona observando
vehículos y domicilios, y tras las averiguaciones realizadas resultó que estos
registraban antecedentes policiales.
Los demorados junto a elementos
los secuestros fueron trasladados a las dependencias policiales
correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor.