La Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

El primero lo realizaron en la
tarde de ayer en inmediaciones de calles Los Claveles y Los Malvones, donde
divisaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta realizando maniobras
peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Al
advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo alcanzado a
pocos metros. Por lo que procedieron a la identificación y demora de un hombre
de 30 años de edad, quien además no supo justificar la procedencia del rodado y
tras las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes
policiales.
Posteriormente, cerca de las
23:30 horas, en calle Pomar se procedió a la demora de un hombre de 29 años,
quien se encontraba merodeando, además tras las averiguaciones correspondientes
resulto que registraría antecedentes contra la propiedad.
Finalmente, en la madrugada de hoy, alrededor de las 03:00 horas, en intersección de calles Barcelona y Granada, se demoró a un joven de 21 años, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en la vía pública y quien tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor de cada caso.