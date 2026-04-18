sábado, 18 de abril de 2026

La Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4, en el marco de los operativos de prevención realizados en la jornada de ayer y madrugada de hoy, demora de tres personas en diferentes procedimientos.

El primero lo realizaron en la tarde de ayer en inmediaciones de calles Los Claveles y Los Malvones, donde divisaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo alcanzado a pocos metros. Por lo que procedieron a la identificación y demora de un hombre de 30 años de edad, quien además no supo justificar la procedencia del rodado y tras las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.

Posteriormente, cerca de las 23:30 horas, en calle Pomar se procedió a la demora de un hombre de 29 años, quien se encontraba merodeando, además tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes contra la propiedad.  

Finalmente, en la madrugada de hoy, alrededor de las 03:00 horas, en intersección de calles Barcelona y Granada, se demoró a un joven de 21 años, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en la vía pública y quien tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor de cada caso.