La Policía demoró a tres personas que se encontraban merodeando

El primero de los procedimientos
lo realizaron en horas de la tarde, en inmediaciones de Avenida La Paz y calle
Honduras, donde demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba
observando el interior de domicilios, quien no pudo justificar su presencia en
el lugar.
En otro procedimiento, en calles
La Pampa y Vargas Gómez, se demoró a un hombre que se hallaba observando
viviendas y vehículos, generando intranquilidad a los vecinos en la zona.
Finalmente, cerca de las 23:00
horas, en intersección de Avenida Cuarto Centenario y calle Río Negro, se
identificó y demoró a un hombre mayor de edad que se encontraba merodeando la
zona, sin poder justificar su permanencia.
Todos los demorados fueron
trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se
continúan con las actuaciones de rigor.