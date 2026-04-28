martes, 28 de abril de 2026

La Policía demoró a tres personas que se encontraban merodeando

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en la jornada de ayer 28-04-26, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por su jurisdicción asignada, demoraron a tres personas por merodeo.

El primero de los procedimientos lo realizaron en horas de la tarde, en inmediaciones de Avenida La Paz y calle Honduras, donde demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba observando el interior de domicilios, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.

En otro procedimiento, en calles La Pampa y Vargas Gómez, se demoró a un hombre que se hallaba observando viviendas y vehículos, generando intranquilidad a los vecinos en la zona.

Finalmente, cerca de las 23:00 horas, en intersección de Avenida Cuarto Centenario y calle Río Negro, se identificó y demoró a un hombre mayor de edad que se encontraba merodeando la zona, sin poder justificar su permanencia.

Todos los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.