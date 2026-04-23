La Policía demoró a tres personas, secuestró una moto y dosis de cocaína

El procedimiento se concretó
alrededor de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban
realizando sus labores de prevención, divisaron a tres personas a bordo de una
motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, quienes al notar la presencia policial
intentan huir de la zona y arrojando a la vía pública unos envoltorios de una
sustancia blanquecina, por lo que, luego de un seguimiento controlado por
calles Santa Catalina y Los Matacos, lograron detener su marcha y proceder a su
identificación, siendo dos jóvenes de 24 años de edad y el tercero menor de
edad, quienes no supieron justificar su accionar, además, en el lugar
solicitaron la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y
Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo de la
sustancia, el cual arrojo resultado positivo para clorhidrato de cocaína,
siendo secuestrado y las personas demoradas.
Al respecto, los jóvenes junto a
lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde prosiguieron con los tramites de rigor.