jueves, 23 de abril de 2026

La Policía demoró a tres personas, secuestró una moto y dosis de cocaína

En la mañana de ayer 22-04-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas en inmediaciones del barrio Independencia, demoraron a tres jóvenes, secuestraron una motocicleta y dosis de cocaína que habrían descartado momentos antes.

El procedimiento se concretó alrededor de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban realizando sus labores de prevención, divisaron a tres personas a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, quienes al notar la presencia policial intentan huir de la zona y arrojando a la vía pública unos envoltorios de una sustancia blanquecina, por lo que, luego de un seguimiento controlado por calles Santa Catalina y Los Matacos, lograron detener su marcha y proceder a su identificación, siendo dos jóvenes de 24 años de edad y el tercero menor de edad, quienes no supieron justificar su accionar, además, en el lugar solicitaron la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo de la sustancia, el cual arrojo resultado positivo para clorhidrato de cocaína, siendo secuestrado y las personas demoradas.

Al respecto, los jóvenes junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde prosiguieron con los tramites de rigor.