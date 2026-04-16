La Policía demoró a un hombre por merodeo

Ayer 15-04-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, realizando sus labores de prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, demoraron a un hombre por merodeo.
El procedimiento fue realizado
luego de que los efectivos fueran alertados vía radial, de que por Av. Juan
Pablo II y calle General Paz, una persona se encontraba merodeando causando
intranquilidad a los transeúntes, por lo que, se dirigieron al lugar y al
llegar, identificaron a un joven de 23 años de edad, quien no supo justificar
su presencia ni accionar en la zona, siendo demorado.
El joven fue trasladado a la
Comisaria Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.