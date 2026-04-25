La Policía demoró a un hombre que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales

En horas de la madrugada de hoy 25-04-26, efectivos policiales de la División Policía turística, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron,
cerca de las 00.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Entre
Ríos y Carlos Pellegrini de esta ciudad, divisaron y demoraron a un hombre de
45 años de edad, que se encontraba observando el interior de domicilios y
vehículos estacionados, quien al ser abordado no supo justificar su accionar ni
presencia en el lugar.
El demorado fue trasladado a la
Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponden.