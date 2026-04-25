sábado, 25 de abril de 2026

La Policía demoró a un hombre que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales

En horas de la madrugada de hoy 25-04-26, efectivos policiales de la División Policía turística, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 00.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Entre Ríos y Carlos Pellegrini de esta ciudad, divisaron y demoraron a un hombre de 45 años de edad, que se encontraba observando el interior de domicilios y vehículos estacionados, quien al ser abordado no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

El demorado fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponden.