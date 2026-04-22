miércoles, 22 de abril de 2026

La Policía demoró a un hombre que circulaba en una moto con intenciones delictivas

En la tarde de ayer 21-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el S.I.S. 911, demoraron a un hombre y secuestraron una motocicleta.

El procedimiento se realizo alrededor de las 16:30 horas, cuando los efectivos reciben la alerta radial, acerca de una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- quien momentos antes habría intentado cometer un hecho delictivo – arrebato- por calle Tierra del Fuego, de manera inmediata acuden a la zona y realizando recorridas, encontrándose por Avenida  IV Centenario y pasaje Campana, divisaron a un joven a bordo de un rodado con similares características, el cual, al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, siendo demorado mas adelante, e identificado como mayor de edad, quien además, tras las primeras averiguaciones, registro poseer antecedentes policiales.

El demorado junto al rodado secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.