La Policía demoró a un hombre que circulaba en una moto con intenciones delictivas

El procedimiento se realizo
alrededor de las 16:30 horas, cuando los efectivos reciben la alerta radial,
acerca de una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-
quien momentos antes habría intentado cometer un hecho delictivo – arrebato-
por calle Tierra del Fuego, de manera inmediata acuden a la zona y realizando
recorridas, encontrándose por Avenida IV
Centenario y pasaje Campana, divisaron a un joven a bordo de un rodado con
similares características, el cual, al notar la presencia policial intenta
darse a la fuga, siendo demorado mas adelante, e identificado como mayor de
edad, quien además, tras las primeras averiguaciones, registro poseer
antecedentes policiales.
El demorado junto al rodado
secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se
continuaron con los tramites de rigor.