La Policía demoró a un hombre tras un hecho delictivo y secuestró celulares de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado días atrás, y por el cual habrían identificado al presunto autor, quien fue demorado en horas de la noche de ayer 27-04-26.
El procedimiento, lo concretaron
en la vía pública, más precisamente por zonas del barrio Molina Punta, donde
identificaron y demoraron a un hombre mayor de 29 años de edad, quien estaría
sindicado como el presunto autor del hecho que se investiga; así también, en
poder del mismo, secuestraron una bolsa, conteniendo en su interior un total de
06 teléfonos celulares de los cuales no supo justificar su procedencia.
El demorado, junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con los trámites correspondientes.