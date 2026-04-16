jueves, 16 de abril de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró en poder del mismo 30 dosis de cocaína

En horas de la noche de ayer 15-04-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica fueron alertados que por Avenida Independencia en cercanías del Mercado de concentración de hallaba un sujeto, aparentemente comercializando estupefacientes.

Por tal motivo, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde identificaron y demoraron a un mayor de 26 años de edad, quien tenia en su poder un total de 30 dosis de sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado, quienes efectuaron el test orientativo, el cual arrojó positivo para cocaína. Así también, se secuestró una motocicleta -marca Honda Wave- en la que circulaba, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.