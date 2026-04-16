La Policía demoró a un hombre y secuestró en poder del mismo 30 dosis de cocaína

Por tal motivo, los mencionados
efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde identificaron y demoraron a un
mayor de 26 años de edad, quien tenia en su poder un total de 30 dosis de
sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la
Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado, quienes efectuaron
el test orientativo, el cual arrojó positivo para cocaína. Así también, se
secuestró una motocicleta -marca Honda Wave- en la que circulaba, dinero en
efectivo y un teléfono celular.
La persona demorada y lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.