viernes, 17 de abril de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró en poder del mismo una faca

En horas de la madrugada de hoy 17-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento san Marcos, momentos en que se hallaban realizando tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas en inmediaciones de Avenida IV Centenario y calle Comodoro Rivadavia, lugar donde observaron a un sujeto merodeando y visualizando detenidamente los domicilios de la zona y los vehículos estacionados en la vía pública.

Por tal motivo, a modo de prevención, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 22 años de edad, quien además tenía entre sus prendas un arma blanca -tipo faca.

La persona demorada y el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.