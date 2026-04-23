La Policía demoró a un hombre y secuestró una moto denunciada como sustraída

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos alrededor de las 12:00 horas, cuando encontrándose por
calle Leandro Alem entre calles Felipe Cabral y P. Justo, divisaron a un hombre
a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- merodeando, observando
los vehículos estacionados, por lo que, se procedió a su identificación
resultando ser de 32 años de edad, quien no supo justificar su accionar ni
acreditar la propiedad del rodado, por lo que fue demorado.
Posteriormente y tras las
correspondientes averiguaciones, el rodado resulto poseer un pedido de
secuestro por hallarse denunciado como sustraído.
Al respecto, el demorado y el
rodado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y trasladados
a la Comisaria Sexta Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de
rigor.