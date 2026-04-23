jueves, 23 de abril de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró una moto denunciada como sustraída

En horas del mediodía de hoy 23-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. III- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos alrededor de las 12:00 horas, cuando encontrándose por calle Leandro Alem entre calles Felipe Cabral y P. Justo, divisaron a un hombre a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- merodeando, observando los vehículos estacionados, por lo que, se procedió a su identificación resultando ser de 32 años de edad, quien no supo justificar su accionar ni acreditar la propiedad del rodado, por lo que fue demorado.

Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto poseer un pedido de secuestro por hallarse denunciado como sustraído.

Al respecto, el demorado y el rodado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y trasladados a la Comisaria Sexta Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.