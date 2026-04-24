La Policía demoró a un hombre y secuestró herramientas de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 08:15 horas, en inmediaciones de Avenida Maipú y calle
Comechingones, donde observaron a un sujeto que transportaba una termera,
mientras merodeaba mirando detenidamente los vehículos estacionados y domicilios
la zona, por lo que se procedió a la identificación y demora del mismo,
tratándose de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una termera
-marca Kala-, un par de zapatillas -marca Road-, diversas herramientas como ser
pinzas, alicate y pico de loro, un taladro con su mecha y un tensiómetro
digital automático -marca Omron-, de los cuales no supo justificar la
propiedad, secuestrándose preventivamente los mismos.
El demorado junto a lo
secuestrado fue trasladado a la Comisaría 15º Urbana, donde quedó a disposición
de la autoridad competente, continuándose con las diligencias de rigor.