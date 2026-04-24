viernes, 24 de abril de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró herramientas de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 24-04-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -G.R.I.M. V-, en el marco de recorridas de prevención, lograron la demora de un hombre y el secuestro de diversos elementos.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 08:15 horas, en inmediaciones de Avenida Maipú y calle Comechingones, donde observaron a un sujeto que transportaba una termera, mientras merodeaba mirando detenidamente los vehículos estacionados y domicilios la zona, por lo que se procedió a la identificación y demora del mismo, tratándose de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una termera -marca Kala-, un par de zapatillas -marca Road-, diversas herramientas como ser pinzas, alicate y pico de loro, un taladro con su mecha y un tensiómetro digital automático -marca Omron-, de los cuales no supo justificar la propiedad, secuestrándose preventivamente los mismos.

El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría 15º Urbana, donde quedó a disposición de la autoridad competente, continuándose con las diligencias de rigor.