La Policía demoró a un hombre y secuestró en poder del mismo un elemento contundente

En horas de la noche de ayer 16-04-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 4, momentos en que realizaban tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por inmediaciones de calles Sicilia y 31 se hallaba un sujeto, ocasionado disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes y aparentemente portando un arma blanca.
Por tal motivo, de forma
inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar donde identificaron y
demoraron a un mayor de 34 años de edad, quien efectivamente tenía en su poder
un elemento contundente -hierro con punta- el cual fue secuestrado.
La persona demorada y el elemento
fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 9na, donde se llevan a
cabo las diligencias del caso.