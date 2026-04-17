viernes, 17 de abril de 2026

La Policía demoró a un joven cuando intentaba cometer un hecho delictivo

Personal policial dependientes del Grupo de Intervención Rápida -GIR-, en horas de la tarde de ayer 16-04-26, momentos en que realizaban tareas de prevención, tras un rápido accionar identificaron y demoraron a un joven mayor de edad quien, momentos antes intento cometer un hecho delictivo.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 14:30 horas por inmediaciones de calles Vedia y Mesopotamia, tratándose de un mayor de 23 años de edad.

El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.