La Policía demoró a un joven cuando intentaba cometer un hecho delictivo

Personal policial dependientes del Grupo de Intervención Rápida -GIR-, en horas de la tarde de ayer 16-04-26, momentos en que realizaban tareas de prevención, tras un rápido accionar identificaron y demoraron a un joven mayor de edad quien, momentos antes intento cometer un hecho delictivo.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 14:30 horas por inmediaciones de calles Vedia y Mesopotamia,
tratándose de un mayor de 23 años de edad.
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.