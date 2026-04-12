domingo, 12 de abril de 2026

La Policía demoró a un joven y secuestró una moto de dudosa procedencia

Durante la noche del viernes ayer 10-04-26, personal policial dependientes del GRIM II y e GTO implementaron recorridas de prevención en forma conjunta y coordinada, logrando en la oportunidad la demora de un joven mayor de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta.

El procedimiento, lo concretaron en intersección de Avenida Cazadores Correntinos y calle Tacuarí, donde identificaron y demoraron a un mayor de 20 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda Titan- del cual no supo justificar la propiedad y a simple vista se pudo determinar que el número del motor se encontraba adulterado.

Por tal motivo, la persona demorada y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional Octava, donde se continúan con las diligencias al respecto.