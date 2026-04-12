La Policía demoró a un joven y secuestró una moto de dudosa procedencia

Durante la noche del viernes ayer 10-04-26, personal policial dependientes del GRIM II y e GTO implementaron recorridas de prevención en forma conjunta y coordinada, logrando en la oportunidad la demora de un joven mayor de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta.
El procedimiento, lo concretaron
en intersección de Avenida Cazadores Correntinos y calle Tacuarí, donde
identificaron y demoraron a un mayor de 20 años de edad, quien circulaba a
bordo de una motocicleta -marca Honda Titan- del cual no supo justificar la
propiedad y a simple vista se pudo determinar que el número del motor se
encontraba adulterado.
Por tal motivo, la persona
demorada y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria
jurisdiccional Octava, donde se continúan con las diligencias al respecto.