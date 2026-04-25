La Policía demoró a un sujeto que se encontraba merodeando

En la mañana de hoy 25-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos en el marco de tareas de prevención de ilícitos, llevaron adelante un procedimiento en la intersección de calles Ricardo Gutiérrez y Taragüí de esta ciudad, donde demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron
durante una recorrida, cuando observaron a un sujeto que se encontraba
merodeando la zona y observando domicilios y vehículos estacionados, ante esta
situación, se procedió a su identificación, tratándose de un hombre mayor de
edad, quien no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
El demorado fue trasladado a la
Comisaría séptima urbana donde se prosigue con los trámites que corresponden.