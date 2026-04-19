domingo, 19 de abril de 2026

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

Personal del Destacamento San Marcos, en la madrugada y mañana de hoy 18-04-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención y seguridad, en distintos procedimientos en su jurisdicción asignada, lograron la demora de varias personas.

El primer procedimiento, lo realizaron en inmediaciones de calles Río Limay y Malvinas Argentinas, donde procedieron a la demora de un joven mayor de edad, que se hallaba promoviendo disturbios en la vía pública.

Asimismo, alrededor de las 03:30 horas, en intersección de calles Lisandro Segovia y Neuquén, divisaron a dos sujetos que se encontraban ocasionando desorden en la vía pública, provocando intranquilidad a los transeúntes, por ello fueron identificados dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar, por lo que fueron demorados.

Por otra parte, siendo aproximadamente las 07:15 horas, en calles Gobernador Velazco y Santa Cruz, procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando, observando vehículos estacionados y domicilios, sin poder justificar su permanencia en el lugar.

Finalmente, cerca de las 07:30 horas, en inmediaciones de Avenida La Paz y calle 2 de Abril, visualizaron a un sujeto que se hallaba observando detenidamente los domicilios del lugar, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un hombre de 26 años de edad.

Todos los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, a fin de continuar con los trámites legales correspondientes.