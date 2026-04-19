La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo
realizaron en inmediaciones de calles Río Limay y Malvinas Argentinas, donde
procedieron a la demora de un joven mayor de edad, que se hallaba promoviendo
disturbios en la vía pública.
Asimismo, alrededor de las 03:30
horas, en intersección de calles Lisandro Segovia y Neuquén, divisaron a dos
sujetos que se encontraban ocasionando desorden en la vía pública, provocando
intranquilidad a los transeúntes, por ello fueron identificados dos hombres
mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar, por lo que fueron
demorados.
Por otra parte, siendo
aproximadamente las 07:15 horas, en calles Gobernador Velazco y Santa Cruz,
procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, que se encontraba
merodeando, observando vehículos estacionados y domicilios, sin poder
justificar su permanencia en el lugar.
Finalmente, cerca de las 07:30
horas, en inmediaciones de Avenida La Paz y calle 2 de Abril, visualizaron a un
sujeto que se hallaba observando detenidamente los domicilios del lugar, por lo
que fue identificado y demorado, tratándose de un hombre de 26 años de edad.
Todos los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, a fin de continuar con los trámites legales correspondientes.