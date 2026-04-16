La Policía demoró a varias personas, secuestró un arma blanca y elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo
realizaron cerca de las 11:30 horas, los efectivos del Comando Patrulla, cuando
encontrándose por Avenida del IV Centenario y calle Comodoro Rivadavia,
visualizaron a un sujeto observando el interior de los domicilios y vehículos
del lugar, procediendo a su identificación, resultando ser un joven de 25 años
de edad, quien, no supo justificar su accionar, siendo demorado.
También, siendo las 12:00 horas,
efectivos del -G.R.I.M. V y Comando Patrulla- colaborando en un operativo
jurisdiccional de la Comisaria 19º Urbana, por calles Loreto y Borge Sa,
identificaron a un hombre mayor de edad, el cual entre sus pertenecías llevaba
un arma blanca – cuchillo-, y pastillas, lo cual no supo justificar, por lo que
fue demorado.
Además, personal del -G.R.I.M. V-
pasadas las 17:00 horas, circunstancias en que encontraban de recorrida por
calles Los Matacos y Santa Catalina, divisaron e identificaron a un hombre de
24 años de edad, e cual observaba detenidamente los domicilios y quien, además,
tras las primeras averiguaciones, poseía un pedido de localización vigente, por
lo que, fue demorado.
Por último, efectivos del Comando
Patrulla, fueron alertados de un hecho delictivo ocurrido por Pasaje Cambioti y
Avenida Chacabuco, acudiendo rápidamente al lugar, donde un hombre de 35 años
habría sido reducido por transeúntes al intentar sustraer un medidor de luz,
siendo posteriormente aprehendido.
Los demorados, el aprehendido y
lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes y trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se
prosiguieron con los tramites en cada caso.