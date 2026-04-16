jueves, 16 de abril de 2026

La Policía demoró a varias personas, secuestró un arma blanca y elementos de dudosa procedencia

En la jornada de hoy 16-04-26, efectivos policiales del -Comando Patrulla y del G.R.I.M. V- realizando sus labores de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas, aprehendieron a un hombre y secuestraron varias cosas.

El primer procedimiento lo realizaron cerca de las 11:30 horas, los efectivos del Comando Patrulla, cuando encontrándose por Avenida del IV Centenario y calle Comodoro Rivadavia, visualizaron a un sujeto observando el interior de los domicilios y vehículos del lugar, procediendo a su identificación, resultando ser un joven de 25 años de edad, quien, no supo justificar su accionar, siendo demorado.

También, siendo las 12:00 horas, efectivos del -G.R.I.M. V y Comando Patrulla- colaborando en un operativo jurisdiccional de la Comisaria 19º Urbana, por calles Loreto y Borge Sa, identificaron a un hombre mayor de edad, el cual entre sus pertenecías llevaba un arma blanca – cuchillo-, y pastillas, lo cual no supo justificar, por lo que fue demorado.  

Además, personal del -G.R.I.M. V- pasadas las 17:00 horas, circunstancias en que encontraban de recorrida por calles Los Matacos y Santa Catalina, divisaron e identificaron a un hombre de 24 años de edad, e cual observaba detenidamente los domicilios y quien, además, tras las primeras averiguaciones, poseía un pedido de localización vigente, por lo que, fue demorado.

Por último, efectivos del Comando Patrulla, fueron alertados de un hecho delictivo ocurrido por Pasaje Cambioti y Avenida Chacabuco, acudiendo rápidamente al lugar, donde un hombre de 35 años habría sido reducido por transeúntes al intentar sustraer un medidor de luz, siendo posteriormente aprehendido.

Los demorados, el aprehendido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se prosiguieron con los tramites en cada caso.