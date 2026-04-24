La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Patono: Hay un detenido

En el marco investigativo relacionado a una causa iniciada por supuesta amenazas y portación ilegal de arma, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Segunda en colaboración con la Unidad Fiscal en turno y en conjunto con la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado, División Canes y GTO diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el asentamiento de barrio Patono.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un arma de fuego de
fabricación casera -tipo tumbera-, 02 cartuchos, además un total de dos
paquetes -tipo ladrillos- con sustancias de origen vegetal -Marihuana- dando un
total de 1,300 kg y 150 dosis de sustancias en polvo color blanco -cocaína-
dando un total de 27 gramos. En el lugar además se procedió a la detención de
un hombre mayor de 31 años de edad, alias “bicho negro” y la demora de otro
mayor de edad.
Lo secuestrado, las personas detenida y demorada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.