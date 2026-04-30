jueves, 30 de abril de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Cichero: Hay tres personas detenidas

En la tarde de ayer 29-04-26, efectivos policiales de la Dirección General De Drogas Peligrosas Y Crimen Organizado en conjunto con sus pares de la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.-, en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento y desarticularon un kiosco que funcionaba para el narcomenudeo, donde secuestraron varias cosas, entre ellas hallaron cocaína.

El diligenciamiento del mandato judicial se realizó en una vivienda ubicada por calle Pringles del Barrio Cichero, donde los citados efectivos hallaron y secuestraron bajo las formalidades legales, dinero en efectivo, una tijera, recortes de polietileno, un rallador, cuatro teléfonos celulares, un plato y tres trozos de una sustancia en polvo, blanquecina compacta, para lo cual, realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína, además por el hecho, procedieron a la aprehensión de dos hombres y una mujer – todos mayores de edad.

Los aprehendidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.