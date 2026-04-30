La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Cichero: Hay tres personas detenidas

El diligenciamiento del mandato
judicial se realizó en una vivienda ubicada por calle Pringles del Barrio
Cichero, donde los citados efectivos hallaron y secuestraron bajo las
formalidades legales, dinero en efectivo, una tijera, recortes de polietileno,
un rallador, cuatro teléfonos celulares, un plato y tres trozos de una
sustancia en polvo, blanquecina compacta, para lo cual, realizaron el
correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína,
además por el hecho, procedieron a la aprehensión de dos hombres y una mujer –
todos mayores de edad.
Los aprehendidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.