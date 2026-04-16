La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura

Ayer 15-04-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado tomaron conocimiento por parte de sus pares de la Comisaria de la Mujer y el Menor Nº. 1, acerca de la presencia de un hombre, quien, al momento de ser identificado, resulto poseer pedido de detención.
El procedimiento fue concretado
en la Comisaria de la Mujer y el Menor Nº. 1, donde un hombre mayor de edad, se
acerco con intenciones de visitar a una de las internas de la dependencia y al
momento de ser identificado, resulto con un pedido activo, por lo que, con la
intervención de la Unidad Fiscal, procedieron a la detención del mismo.
El detenido fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.