La Policía dio detalles del operativo de seguridad para la Peregrinación de los Tres Pueblos

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y
después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas
(peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes,
peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que
comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando para ello,
efectivos y móviles Policiales entre otros, basándose en la distribución
estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden
público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar
ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que el
evento se desarrolle con total normalidad, esto incluye la coordinación de
actividades con los organizadores, otras instituciones y autoridades
municipales, entre otras.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de
personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los diferentes controles
policiales, se advierta a los transportistas y conductores, sobre este evento
que se desarrollará en la mencionada localidad, para que tomen las precauciones
del caso.
Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con
personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de
brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado
rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores
conductores y transportistas, y de las personas que asistan a dicho evento,
extremar las medidas de seguridad, la cooperación y colaboración a efectos de
evitar accidentes y otros incidentes.