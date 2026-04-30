jueves, 30 de abril de 2026

La Policía durante la madrugada realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 30-04-26, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.I.R, P.A.R, G.R.I.M 2,4 y 5, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 03:30, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.