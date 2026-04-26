La Policía en diferentes circunstancias secuestró elementos de interés en un hecho por supuesto hurto agravado

En primer término, en
inmediaciones de calle Viedma entre 2 de Abril y avenida La Paz, los efectivos
observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, emprendió la huida
hacia una zona de espesa vegetación, perdiéndose de vista. Durante su fuga,
arrojó un objeto entre la maleza, el cual fue posteriormente hallado y
secuestrado, tratándose de un reloj metálico -marca Bulova- con su
correspondiente estuche y documentación.
Continuando con las tareas
investigativas, posteriormente en calle Bonastre entre una calle sin
denominación y La Pampa, el personal interviniente logró localizar mediante el
geoposicionamiento, oculto entre la vegetación, un teléfono celular -marca Xiaomi-,
el cual también fue secuestrado ya que se presume podría guardar relación con
la misma causa.
Ambos elementos fueron puestos a
disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor a
fin de lograr el total esclarecimiento del hecho.