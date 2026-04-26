domingo, 26 de abril de 2026

La Policía en diferentes circunstancias secuestró elementos de interés en un hecho por supuesto hurto agravado

En la jornada de ayer 25-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en el marco de tareas investigativas vinculadas a una causa por supuesto hurto agravado por escalamiento, llevaron adelante distintos procedimientos, logrando el secuestro de elementos de interés para la causa.

En primer término, en inmediaciones de calle Viedma entre 2 de Abril y avenida La Paz, los efectivos observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, emprendió la huida hacia una zona de espesa vegetación, perdiéndose de vista. Durante su fuga, arrojó un objeto entre la maleza, el cual fue posteriormente hallado y secuestrado, tratándose de un reloj metálico -marca Bulova- con su correspondiente estuche y documentación.

Continuando con las tareas investigativas, posteriormente en calle Bonastre entre una calle sin denominación y La Pampa, el personal interviniente logró localizar mediante el geoposicionamiento, oculto entre la vegetación, un teléfono celular -marca Xiaomi-, el cual también fue secuestrado ya que se presume podría guardar relación con la misma causa.

Ambos elementos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho.