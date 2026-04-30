La Policía en diferentes procedimientos demoró a tres personas

El primer procedimiento, lo
concretaron en la tarde de ayer 29-04-26, alrededor de las 16:45 horas, en
inmediaciones de Avenida Medrano y calle Nicaragua, donde demoraron a dos
hombres mayores de edad que se desplazaban en una motocicleta realizando maniobras
peligrosas, además no contaban con la documentación que acredite la propiedad
del rodado, por lo que se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta
-marca Zanella RX 150c.c-.
Posteriormente, cerca de las
18:30 horas, en intersección de Avenida Alta Gracia y calle Araucano, divisaron
a dos sujetos que se encontraban merodeando observando a personas en una parada
de colectivos, por lo que demoraron e identificaron a dos hombres mayores de
edad.
Finalmente, en la madrugada de
hoy 30-04-26, siendo aproximadamente las 00:30 horas, en inmediaciones de
calles Loreto y Borges, procedieron a la demora de dos hombres que se
encontraban merodeando la zona y observando domicilios y vehículos estacionados,
generando intranquilidad entre los vecinos de la zona.
Todos los demorados fueron
trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales se continúan con las
diligencias de rigor en cada caso.