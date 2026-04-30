jueves, 30 de abril de 2026

La Policía en diferentes procedimientos demoró a tres personas

Personal policial del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada V, en la jornada de ayer y la madrugada de hoy, durante tareas de prevención en distintos procedimientos lograron la demora de tres personas.

El primer procedimiento, lo concretaron en la tarde de ayer 29-04-26, alrededor de las 16:45 horas, en inmediaciones de Avenida Medrano y calle Nicaragua, donde demoraron a dos hombres mayores de edad que se desplazaban en una motocicleta realizando maniobras peligrosas, además no contaban con la documentación que acredite la propiedad del rodado, por lo que se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella RX 150c.c-.

Posteriormente, cerca de las 18:30 horas, en intersección de Avenida Alta Gracia y calle Araucano, divisaron a dos sujetos que se encontraban merodeando observando a personas en una parada de colectivos, por lo que demoraron e identificaron a dos hombres mayores de edad.

Finalmente, en la madrugada de hoy 30-04-26, siendo aproximadamente las 00:30 horas, en inmediaciones de calles Loreto y Borges, procedieron a la demora de dos hombres que se encontraban merodeando la zona y observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos de la zona.

Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales se continúan con las diligencias de rigor en cada caso.