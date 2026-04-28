La Policía en diversos procedimientos demoró a cinco personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo
concretaron en horas de la mañana, en inmediaciones de calles Vidal y Juan
Manuel de Rosas, se procedió a la demora de un hombre mayor de edad que se
encontraba merodeando la zona y observando domicilios y vehículos, generando intranquilidad
entre los vecinos.
Seguidamente, en intersección de
calles Loreto y Roldán, cerca de las 11:00 horas, se demoró a un hombre mayor
de edad, que se encontraba merodeando, no pudiendo justificar su permanencia en
el lugar.
Asimismo, cerca de las 18:00
horas, en Avenida Maipú y calle Tilcara, divisaron a un sujeto que se
encontraba observando vehículos estacionados y transeúntes en las paradas de
los colectivos, por lo que fue identificado y demorado un hombre mayor de edad.
Por otra parte, alrededor de las
20:45 horas, en Avenida Santa Catalina y calle Los Charrúas, visualizaron a una
persona que circulaba a bordo de una motocicleta realizando maniobras
peligrosas, poniendo su integridad física en riego y la de terceros, por ellos
se procedió a su identificación y demora, tratándose de un hombre mayor de
edad, quien no supo justificar la propiedad del rodado siendo este secuestrado
preventivamente.
Finalmente, en inmediaciones de
Ex Vía y calle Detroit, se demoró a dos hombres que se encontraban observando
detenidamente el interior de los domicilios de la zona, además tras las
primeras averiguaciones resulto que uno de ellos registraría pedido de captura.
Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarías jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.