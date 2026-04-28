martes, 28 de abril de 2026

La Policía en diversos procedimientos demoró a cinco personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

Personal policial del GRIM Nº5, en la jornada de hoy 28-04-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos en diversos procedimientos, lograron la demora de cinco personas.

El primer procedimiento lo concretaron en horas de la mañana, en inmediaciones de calles Vidal y Juan Manuel de Rosas, se procedió a la demora de un hombre mayor de edad que se encontraba merodeando la zona y observando domicilios y vehículos, generando intranquilidad entre los vecinos.

Seguidamente, en intersección de calles Loreto y Roldán, cerca de las 11:00 horas, se demoró a un hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando, no pudiendo justificar su permanencia en el lugar.

Asimismo, cerca de las 18:00 horas, en Avenida Maipú y calle Tilcara, divisaron a un sujeto que se encontraba observando vehículos estacionados y transeúntes en las paradas de los colectivos, por lo que fue identificado y demorado un hombre mayor de edad.

Por otra parte, alrededor de las 20:45 horas, en Avenida Santa Catalina y calle Los Charrúas, visualizaron a una persona que circulaba a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo su integridad física en riego y la de terceros, por ellos se procedió a su identificación y demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar la propiedad del rodado siendo este secuestrado preventivamente.

Finalmente, en inmediaciones de Ex Vía y calle Detroit, se demoró a dos hombres que se encontraban observando detenidamente el interior de los domicilios de la zona, además tras las primeras averiguaciones resulto que uno de ellos registraría pedido de captura.

Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarías jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.