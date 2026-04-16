La Policía localizó sana y salva a la menor Benítez Ximena Elizabet de 16 años de edad

Efectivos policiales dependientes de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura, luego de un intenso y efectivo trabajo investigativo llevado a cabo, lograron finalmente localizar sana y salva en la localidad de Monte Caseros a la menor Benítez Ximena Elizabet de 16 años de edad, quien se encontraba ausente desde el pasado 07-04-26 de esta ciudad capital. Cabe señalar, que dicha solicitud fue emitida mediante gacetilla oficial de prensa de fecha 07-04-26, a raíz de un pedido proveniente de la comisaria segunda de la Mujer y el menor.
Por ello, se agradece la
colaboración de los distintos medios de comunicación y de la población en
general.
Al respectó, con intervención de las autoridades judiciales en turno, los mencionados efectivos realizan las diligencias correspondientes para la restitución de la menor hasta la ciudad capital.