La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 21-04-26, efectivos Policiales de la Comisaria Octava Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.T.O, G.R.I.M 2 y 4, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.