La Policía recuperó elementos robados de un automóvil, hay dos demorados

En horas del mediodía de ayer 28-04-26, personal de la Comisaría Sexta urbana, en colaboración de la unidad fiscal interviniente y con la cooperación de la Dirección de Investigación Criminal -DIC-, en el marco de tareas investigativas y de prevención del delito, lograron el esclarecimiento de un hecho delictivo que había tomado estado público a través de la difusión en redes sociales, logrando recuperar lo sustraído y aprehender a los presuntos autores.
El procedimiento se concretó, en
horas del mediodía, oportunidad en que se procedió a la aprehensión de dos
personas -mayores de edad-, quienes serían sindicados como los presuntos
autores de un hecho.
Asimismo, como resultado de las
diligencias realizadas, se logró el recupero de los elementos que habían sido
sustraídos, los cuales fueron restituidos a su propietario.
Las personas aprehendidas junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la fiscalía en turno, mientras se continúan con las diligencias de rigor que corresponden.