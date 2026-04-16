La Policía recuperó un celular robado, hay un menor demorado

El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 07:30 horas, tras encontrarse realizando tareas de prevención,
más precisamente por calles Perugorria y Catamarca, alertaran un hecho
delictivo, en el cual un joven le habría sustraído el teléfono celular a un
hombre mayor de edad que circulaba por la vía pública. Ante tal circunstancia
se intensifico la recorridas y con todas las características aportadas se logró
la demora del joven, y en poder del mismo se procedió al secuestro preventivo
del teléfono celular denunciado como sustraído.
Lo recuperado junto a la persona
demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.