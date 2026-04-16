jueves, 16 de abril de 2026

La Policía recuperó un celular robado, hay un menor demorado

En horas de la mañana de hoy 16-04-26, efectivos policiales dependientes del G.I.R., tras un rápido y oportuno accionar, demoraron a un menor de edad, luego de que cometiera un hecho delictivo -modalidad arrebato-.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 07:30 horas, tras encontrarse realizando tareas de prevención, más precisamente por calles Perugorria y Catamarca, alertaran un hecho delictivo, en el cual un joven le habría sustraído el teléfono celular a un hombre mayor de edad que circulaba por la vía pública. Ante tal circunstancia se intensifico la recorridas y con todas las características aportadas se logró la demora del joven, y en poder del mismo se procedió al secuestro preventivo del teléfono celular denunciado como sustraído.

Lo recuperado junto a la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.