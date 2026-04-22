La Policía recuperó un metegol sustraído recientemente

En la tarde de ayer 21-04-26,
efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría Vigésima Urbana, lograron
recuperar un elemento denunciado como sustraído.
El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 17:30 horas, cuando los mencionados policías se encontraba
patrullando por inmediaciones del asentamiento Pirayuí más precisamente por
calle 572, donde en dichas circunstancias, observaron un metegol que coincidía
con las características de un elemento denunciado como sustraído recientemente.
Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de dicho elemento, el cual fue trasladado a la citada comisaría, continuándose con las diligencias correspondientes, con conocimiento de la unidad fiscal interviniente.