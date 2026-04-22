La Policía recuperó una bomba de agua recientemente sustraída, hay un demorado

El procedimiento lo concretaron,
alrededor de las 05:30 horas, cuando de forma conjunta con el personal del
Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tomaron conocimiento a través del
Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la presencia de personas desconocidas
que habrían ingresado a un domicilio ubicado por calle General Paz al 90
aproximadamente, por lo que ante esta situación se dirigieron al lugar, donde
tras realizar las correspondientes tareas investigativas y un amplio
rastrillaje por zonas aledañas en inmediaciones de calle Suipacha, procedieron
a la aprehensión de un hombre de 29 años de edad y al secuestro de una bomba de
agua, la cual aparentemente habría sido sustraída.
El aprehendido junto a lo
secuestrado fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con
las diligencias de rigor, con conocimiento de la unidad fiscal en turno.