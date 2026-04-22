miércoles, 22 de abril de 2026

La Policía recuperó una bomba de agua recientemente sustraída, hay un demorado

Efectivos de la Comisaría Segunda Urbana, en la madrugada de hoy 22-04-26, tras un rápido y eficaz trabajo en conjunto, lograron la aprehensión de un hombre y la recuperación de un elemento sustraído.

El procedimiento lo concretaron, alrededor de las 05:30 horas, cuando de forma conjunta con el personal del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la presencia de personas desconocidas que habrían ingresado a un domicilio ubicado por calle General Paz al 90 aproximadamente, por lo que ante esta situación se dirigieron al lugar, donde tras realizar las correspondientes tareas investigativas y un amplio rastrillaje por zonas aledañas en inmediaciones de calle Suipacha, procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años de edad y al secuestro de una bomba de agua, la cual aparentemente habría sido sustraída.

El aprehendido junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor, con conocimiento de la unidad fiscal en turno.