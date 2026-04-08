miércoles, 8 de abril de 2026

La Policía recuperó una moto robada y elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 07-04-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras ser alertados de un hecho delictivo, luego de un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta entre otras cosas.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, luego de tomar conocimiento vía radial acerca de un ilícito ocurrido por pasaje Catueño a la altura 1.200 aproximadamente, donde habrían sustraído una motocicleta – marca Honda Navi- y prendas de vestir – zapatillas, mochilas, entre otras cosas-, por lo que, de manera inmediata acudieron a la zona, realizando un amplio rastrillaje en la zona, logrando de esta manera por calles Mar del Plata y Tellier, divisar a una persona a bordo de una motocicleta con similares características, quien, al notar la presencia policial abandona el rodado y otras cosas en el lugar, perdiéndose por las inmediaciones de la zona, procediendo al secuestro bajo las formalidades legales.

Posteriormente, tras las correspondientes averiguaciones, el rodado y las cosas halladas resultaron ser las denunciadas como sustraídas recientemente.

La motocicleta, junto a las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.