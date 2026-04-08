La Policía recuperó una moto robada y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos, luego de tomar conocimiento vía radial acerca de un
ilícito ocurrido por pasaje Catueño a la altura 1.200 aproximadamente, donde
habrían sustraído una motocicleta – marca Honda Navi- y prendas de vestir –
zapatillas, mochilas, entre otras cosas-, por lo que, de manera inmediata
acudieron a la zona, realizando un amplio rastrillaje en la zona, logrando de
esta manera por calles Mar del Plata y Tellier, divisar a una persona a bordo
de una motocicleta con similares características, quien, al notar la presencia
policial abandona el rodado y otras cosas en el lugar, perdiéndose por las
inmediaciones de la zona, procediendo al secuestro bajo las formalidades
legales.
Posteriormente, tras las
correspondientes averiguaciones, el rodado y las cosas halladas resultaron ser
las denunciadas como sustraídas recientemente.
La motocicleta, junto a las cosas
recuperadas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladadas a la
citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.