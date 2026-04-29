miércoles, 29 de abril de 2026

La Policía recuperó una moto robada

En la jornada de ayer 28-04-26, efectivos policiales de la Comisaría 21º urbana, en el marco de los operativos preventivos dispuestos por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, tras persecución lograron el secuestro de una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.

El procedimiento tuvo lugar, en circunstancias en que efectivos policiales se encontraban de recorrida preventiva y operativos de contralor por calles Cartagena y Güemes de esta ciudad. En ese contexto, visualizaron a un individuo a bordo de una motocicleta quien, al advertir la presencia de un control policial, realizó maniobras peligrosas con el fin de evadir a los uniformados, dándose posteriormente a la fuga.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado, ingresando el sujeto a distintos pasillos de la zona, donde finalmente abandonó el rodado en la vía pública, logrando darse a la fuga. Seguidamente, se procedió al secuestro preventivo del rodado, tratándose de una motocicleta -marca Honda Wave 110 cc., la cual fue trasladada a la dependencia policial, en este sentido tras las averiguaciones, se constató que el rodado registra un pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se prosigue con los tramites que corresponden.