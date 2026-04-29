La Policía recuperó una moto robada

El procedimiento tuvo lugar, en
circunstancias en que efectivos policiales se encontraban de recorrida
preventiva y operativos de contralor por calles Cartagena y Güemes de esta
ciudad. En ese contexto, visualizaron a un individuo a bordo de una motocicleta
quien, al advertir la presencia de un control policial, realizó maniobras
peligrosas con el fin de evadir a los uniformados, dándose posteriormente a la
fuga.
Ante esta situación, se inició un
seguimiento controlado, ingresando el sujeto a distintos pasillos de la zona,
donde finalmente abandonó el rodado en la vía pública, logrando darse a la
fuga. Seguidamente, se procedió al secuestro preventivo del rodado, tratándose
de una motocicleta -marca Honda Wave 110 cc., la cual fue trasladada a la
dependencia policial, en este sentido tras las averiguaciones, se constató que
el rodado registra un pedido de secuestro por hallarse denunciada como
sustraída.
La motocicleta recuperada fue
puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se
prosigue con los tramites que corresponden.