La Policía recuperó una moto sustraída y secuestró otro rodado vinculado al hecho

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 22:20 horas, cuando los mencionados efectivos fueron alertados
por un transeúnte que instantes antes dos sujetos le habían sustraído su
motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- de su domicilio ubicado en
inmediaciones de calles Sánchez de Bustamante y Siracusa, por lo que de manera
inmediata, se dio inicio a un operativo de búsqueda, logrando visualizar en
avenida Montecarlo, en cercanías de calle Independencia, a dos individuos con
similares características quienes al notar la presencia policial emprendieron
su fuga, por lo que en calles Thames y Pérez Bulnes, abandonaron ambos rodados
y escaparon a pie hacia un descampado, perdiéndose de vista.
Por tal motivo, en el lugar, se
procedió al secuestro de la motocicleta sustraída, la cual presentaba el tambor
de ignición violentado mediante el uso de una llave de fabricación casera -tipo
chupete-, asimismo, se secuestró una motocicleta -marca Zanella 110c.c-, la
cual sería la utilizada por los presuntos autores.
Al respecto, los rodados fueron
trasladados hasta la citada comisaria donde se continúan con las diligencias de
rigor, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno.