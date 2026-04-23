jueves, 23 de abril de 2026

La Policía recuperó una moto sustraída y secuestró otro rodado vinculado al hecho

En la noche de ayer 22-04-26, efectivos de la Comisaría 18º Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron recuperar una motocicleta sustraída y secuestrar otro rodado presuntamente utilizado por los autores.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 22:20 horas, cuando los mencionados efectivos fueron alertados por un transeúnte que instantes antes dos sujetos le habían sustraído su motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- de su domicilio ubicado en inmediaciones de calles Sánchez de Bustamante y Siracusa, por lo que de manera inmediata, se dio inicio a un operativo de búsqueda, logrando visualizar en avenida Montecarlo, en cercanías de calle Independencia, a dos individuos con similares características quienes al notar la presencia policial emprendieron su fuga, por lo que en calles Thames y Pérez Bulnes, abandonaron ambos rodados y escaparon a pie hacia un descampado, perdiéndose de vista.

Por tal motivo, en el lugar, se procedió al secuestro de la motocicleta sustraída, la cual presentaba el tambor de ignición violentado mediante el uso de una llave de fabricación casera -tipo chupete-, asimismo, se secuestró una motocicleta -marca Zanella 110c.c-, la cual sería la utilizada por los presuntos autores.

Al respecto, los rodados fueron trasladados hasta la citada comisaria donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno.