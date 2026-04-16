La Policía recuperó una moto y secuestró motopartes vinculadas a hechos delictivos que se investigan, hay un demorado

El procedimiento se realizo
pasadas las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en
inmediaciones de las calles Cosquín y Mendoza, donde visualizaron a una persona
que llevaba bolsas negras, a bordo de una motocicleta – marca Zanella ZB-, con
similares características a un rodado que habría sido denunciado como sustraído
en la víspera, por lo que, tras proceder a la identificación del mismo, intento
hacer caso omiso, siendo demorado metros adelante, posteriormente identificado
como un hombre – alias Colombia, de 34 años de edad-, quien transportaba en
bolsas moto partes y una chapa patente, las cuales no supo justificar su
procedencia, además, tras las correspondientes averiguaciones, el rodado
resultó ser el denunciado como sustraído y los demás elementos, estarían
presuntamente vinculados a un hecho que se investiga, procediendo al secuestro
bajo las formalidades legales y a la demora del conductor.
El hombre junto a lo secuestrado
fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia,
donde se continuaron con los tramites de rigor.