jueves, 16 de abril de 2026

La Policía recuperó una moto y secuestró motopartes vinculadas a hechos delictivos que se investigan, hay un demorado

En la tarde de hoy 16-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana, realizando sus labores específicas, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, demoraron a un hombre, recuperaron una motocicleta y secuestraron moto partes.

El procedimiento se realizo pasadas las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de las calles Cosquín y Mendoza, donde visualizaron a una persona que llevaba bolsas negras, a bordo de una motocicleta – marca Zanella ZB-, con similares características a un rodado que habría sido denunciado como sustraído en la víspera, por lo que, tras proceder a la identificación del mismo, intento hacer caso omiso, siendo demorado metros adelante, posteriormente identificado como un hombre – alias Colombia, de 34 años de edad-, quien transportaba en bolsas moto partes y una chapa patente, las cuales no supo justificar su procedencia, además, tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resultó ser el denunciado como sustraído y los demás elementos, estarían presuntamente vinculados a un hecho que se investiga, procediendo al secuestro bajo las formalidades legales y a la demora del conductor.

El hombre junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.