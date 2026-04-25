La Policía recuperó una motocicleta denunciada como sustraída

En la mañana de hoy 25-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido por calles Viamonte y Rio Dulce, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta – marca Yamaha YBR-, por lo que, tras realizar diferentes tareas investigativas, lograron recuperar el rodado abandonado en la vía pública.
El procedimiento se concretó
cerca de las 14:00 horas, luego de que los citados efectivos fueron alertados
por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911- acerca de una motocicleta
abandonada en inmediaciones de la calle Monte de Oca, ante tal circunstancia,
se dirigieron de manera inmediata colaborando con ellos el personal del Grupo
de Intervención Rápida -G.I.R.-, procediendo al secuestro del rodado, el cual,
tras las primeras averiguaciones, resulto ser el denunciado como sustraído.
La motocicleta recuperada fue
puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde
se continuaron con los tramites de rigor.