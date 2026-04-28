La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la noche de ayer, personal policial de la Comisaría décimo segunda urbana tras un rápido accionar lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída en horas antes.
El hecho fue denunciado por una
mujer, quien informó la sustracción de su rodado –marca Honda Wave- desde el
sector de un garaje, en un domicilio ubicado por calle Río Negro entre Balboa e
Irala de esta ciudad.
A partir de ello, los efectivos
iniciaron un operativo de búsqueda, logrando horas más tarde, en inmediaciones
de calle Potosí al Nº3200, hallar una motocicleta abandonada con
características coincidentes. Tras verificar la numeración correspondiente, se
constató que se trataba del rodado denunciado como sustraído.
La motocicleta recuperada fue
puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, donde se prosigue
con los trámites de rigor que corresponde.