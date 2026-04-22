miércoles, 22 de abril de 2026

La Policía recuperó una notebook que fuera recientemente sustraída

En la jornada de ayer 21-04-26, efectivos policiales de la Comisaría Novena Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una notebook recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una notebook -marca Lenovo- de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera en inmediaciones de calles Costanera Norte y Malaga hallar y recuperar dicho dispositivo tecnológico recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.