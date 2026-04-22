La Policía recuperó una notebook que fuera recientemente sustraída

En la jornada de ayer 21-04-26, efectivos policiales de la Comisaría Novena Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una notebook recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una notebook -marca Lenovo- de
un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera
en inmediaciones de calles Costanera Norte y Malaga hallar y recuperar dicho
dispositivo tecnológico recientemente sustraído.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.