La Policía rescató y puso en resguardo a un pequeño yacaré hallado en la pelopincho

En horas de la noche de ayer 16-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito de San Luis del Palmar fueron alertados que, en un domicilio de esa localidad, mas precisamente en el interior de una pileta pelopincho se hallaba un pequeño yacaré.
Por lo que, de manera inmediata,
los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde tras llevar
adelante un efectivos trabajo, lograron rescatar al mismo y ponerlo en
resguardo.
El ejemplar, fue puesto a
disposición de personal pertenecientes al Cen6ro de Conservación Aguara,
quienes trasladaron al mismo para su posterior liberación a su habitar natural.