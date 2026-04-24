viernes, 24 de abril de 2026

La Policía secuestró 24 dosis de cocaína, hay un hombre aprehendido y otro demorado

Allanamiento en el B° Seminario
En horas de la mañana de hoy 24-04-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal -DIC- en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación y en forma conjunta con la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado y la División Infantería, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Seminario de esta ciudad.

Cabe señalar que, si bien los efectivos no hallaron elementos de interés para la causa, lograron hallar y secuestrar un frasco, el cual contenía en su interior un total de 24 dosis de sustancia en polvo, y tras el correspondiente test orientativo, el mismo arrojo positivo para cocaína, dando un peso de 2,27 gramos, además un teléfono celular.

Así también, en el lugar de procedió a la aprehensión de un hombre y a la demora de otro -ambos mayores de edad-, quienes junto con lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.