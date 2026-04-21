La Policía secuestró motocicletas, motopartes, celulares, armas de fuego y elementos de dudosa procedencia

Los procedimientos, lo
concretaron en dos domicilios ubicados, uno por calle Argentina y otro por
Malvinas Argentina y Gaboto lugares donde lograron hallar y secuestrar un total
de seis motocicletas, varias moto-partes, teléfonos celulares de diferentes modelos,
un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo, otro de fabricación casera
-tipo tumbera-, cartuchos; así también se procedió a la detención de un hombre
de 37 años de edad, alias “mono” y a la demora de tres personas -dos mayores de
19 y 47 y un menor de 17 años de edad-.
La persona detenida, los
demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la
justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las
diligencias al respecto.