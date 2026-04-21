martes, 21 de abril de 2026

La Policía secuestró motocicletas, motopartes, celulares, armas de fuego y elementos de dudosa procedencia

HAY UN DETENIDO Y TRES DEMORADOS
Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Segunda urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa iniciada por supuestas amenazas y portación ilegal de arma y por el cual diligenciaron en la jornada de ayer 20-04-26 dos órdenes de allanamientos en el barrio Patono de esta ciudad, donde lograron secuestrar elementos de interés y detener a un hombre mayor de edad, demorar a tres más, entre ellos un menor de edad presuntamente involucrados en la causa que se investiga.

Los procedimientos, lo concretaron en dos domicilios ubicados, uno por calle Argentina y otro por Malvinas Argentina y Gaboto lugares donde lograron hallar y secuestrar un total de seis motocicletas, varias moto-partes, teléfonos celulares de diferentes modelos, un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo, otro de fabricación casera -tipo tumbera-, cartuchos; así también se procedió a la detención de un hombre de 37 años de edad, alias “mono” y a la demora de tres personas -dos mayores de 19 y 47 y un menor de 17 años de edad-.

La persona detenida, los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias al respecto.