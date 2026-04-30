jueves, 30 de abril de 2026

La Policía secuestro preventivamente un vehículo

En la madrugada de hoy, siendo aproximadamente las 00:30 horas, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, mientras realizaban recorridas de prevención por distintas jurisdicciones del área capital, secuestraron preventivamente un automóvil.

El procedimiento lo concretaron en inmediaciones de las calles Pasionarias y Jazmín, donde los uniformados observaron un vehículo -marca Volkswagen, modelo Gol Trend-, el cual se encontraba abandonado en la vía pública con la llave de ignición colocada, por lo que se procedió a su secuestro preventivo.

Ante esta situación, se puso en conocimiento a la unidad fiscal en turno y fue trasladado a la Comisaría Decimo Novea Urbana, a fin de continuar con los trámites de rigor correspondientes.