La Policía secuestro preventivamente un vehículo

En la madrugada de hoy, siendo aproximadamente las 00:30 horas, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, mientras realizaban recorridas de prevención por distintas jurisdicciones del área capital, secuestraron preventivamente un automóvil.
El procedimiento lo concretaron
en inmediaciones de las calles Pasionarias y Jazmín, donde los uniformados
observaron un vehículo -marca Volkswagen, modelo Gol Trend-, el cual se
encontraba abandonado en la vía pública con la llave de ignición colocada, por
lo que se procedió a su secuestro preventivo.
Ante esta situación, se puso en
conocimiento a la unidad fiscal en turno y fue trasladado a la Comisaría Decimo
Novea Urbana, a fin de continuar con los trámites de rigor correspondientes.