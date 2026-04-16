La Policía secuestró tres motocicletas de dudosa procedencia

El procedimiento, lo llevaron a
cabo más precisamente por calles José Thames y M. de Cabrera lugar observaron
la presencia de personas ingresando a un sitio baldío con dos motocicletas de
dudosa procedencia y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida,
siendo secuestrados ambos rodados, marcas Honda XR de 250cc y CG Titan.
Posteriormente, en cercanías a la zona visualizaron a otra persona con otro
rodado, quien también arroja la motocicleta -marca Honda XR de 150cc- y se da a
la fuga.
Una vez secuestradas las
motocicletas y siguiendo la línea investigativa, se logró determinar que los
rodados estarían relacionados a una supuesta denuncia por supuesta adulteración
de documentaciones, por lo que fueron puestas a disposición de la justicia y
trasladados hasta la comisaría 14ta a fin de continuar con las diligencias del
caso.