jueves, 16 de abril de 2026

La Policía secuestró tres motocicletas de dudosa procedencia

Ayer 15-04-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron secuestrar tres motocicletas que fueron abandonadas por unos sujetos desconocidos y estarían presuntamente relacionadas a una causa por supuesta adulteración de documentaciones.

El procedimiento, lo llevaron a cabo más precisamente por calles José Thames y M. de Cabrera lugar observaron la presencia de personas ingresando a un sitio baldío con dos motocicletas de dudosa procedencia y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida, siendo secuestrados ambos rodados, marcas Honda XR de 250cc y CG Titan. Posteriormente, en cercanías a la zona visualizaron a otra persona con otro rodado, quien también arroja la motocicleta -marca Honda XR de 150cc- y se da a la fuga.

Una vez secuestradas las motocicletas y siguiendo la línea investigativa, se logró determinar que los rodados estarían relacionados a una supuesta denuncia por supuesta adulteración de documentaciones, por lo que fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaría 14ta a fin de continuar con las diligencias del caso.